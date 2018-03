“Adesso basta” Isola | Marini vs Cipriani ‘Valeriona’ sbarca a Cayo Cochinos | l’ex pupa

caffeinamagazine

: RT @lmdynasty: raga non ho gli occhiali perchè devo cambiarli e adesso mi sento che manca qualcusa tipo se come alle celle mancassero le sb… - beatrithrill : RT @lmdynasty: raga non ho gli occhiali perchè devo cambiarli e adesso mi sento che manca qualcusa tipo se come alle celle mancassero le sb… - AlfonsoFuggetta : @giomoneta @JohannesBuckler @carlopiana @ilpost Direi che abbiamo la conferma che lei non sa di ne parla. Adesso basta. - kingbbizzlee : RT @tumblr_ita: 'Si chiama stanchezza il motivo per cui non rincorro più nessuno. Vuoi rimanere? Rimani. Vuoi andare via? Vai. Accade quand… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’, aveva partecipato nel 2012, il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Ma sarà una sorpresa gradita da tutti? Forse non a Francesca, che in passato è stata fidanzata conmarito delvolto del Bagaglino. E quando la bionda è arrivata in spiaggiaè rimasta di ghiaccio ed è tornata a parlare del battibecco avuto durante la puntata di Casa ...