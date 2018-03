Umberto Di Carlo è il quarto Boss in Incognito del 2018

davidemaggio

(Di lunedì 19 marzo 2018)Diincambia collocazione per lasciare spazio alla nuova edizione di The Voice, e torna stasera in prima serata su Rai 2 con la sua quarta puntata (la penultima di quest’anno). Un appuntamento che questa volta avrà per protagonistaDi, CEO e fondatore di Tekneko, società che dal 1985 opera nel settore dell’igiene urbana. Una realtà che conta diverse sedi in Abruzzo, Lazio e Molise, e che oggi dà lavoro a più di 700 dipendenti, con oltre 300 mezzi a disposizione per gestire i diversi servizi ambientali. “Ho lavorato fianco a fianco dei miei operatori scoprendo segreti di questo complesso mestiere e realtà che mai avrei immaginato”, ha dichiarato Di. “Vedere da vicino le braccia e le gambe della nostra azienda e toccare con mano la professionalità dei nostri operatori è stata per me una bellissima ...