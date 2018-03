Tassi USA - l'oro si muove in trading range prima del previsto rialzo : I prezzi del l'oro sono sostanzialmente stabili dopo la settimana passata trascorsa in negativo. L'attenzione del mercato, resta concentrato sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve , ...

I temi caldi : tra rialzo dei Tassi USA e rischio debito Italia : All'epoca però l'inflazione in tutto il mondo stava scemando e l'appiattimento degli indicatori che misurano le aspettative sui tassi d'interesse mostra come i rialzi non fossero visti come ...