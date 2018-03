Walter Veltroni | A certe condizioni e sotto la regia del Colle | il Pd dialoghi con

huffingtonpost

(Di domenica 18 marzo 2018) "Questa sconfitta non nasce per caso. Non è un accidente. La sinistra non ha colto la trasformazione della società. È stata forte quando la società era strutturata, organizzata per classi, con forti elementi unificanti. Nella società liquida la sinistra si è persa. Ha perso la sua capacità di essere se stessa, di rappresentare dentro il tempo della precarietà e della coriandolizzazione dell'esperienza umana il proprio punto di vista. Ha perso quel che la sinistra non può perdere: il rapporto con il popolo. Senza il popolo non esiste la sinistra". E' l'analisi di, intervistato dal Corriere della Sera."La sinistra - dice- ha fatto l'errore di togliere la memoria e le emozioni. Io nuovo leader? No, ho fatto una scelta di vita diversa. Quel Pd fu impedito dai maggiorenti del partito". "Il problema - ...