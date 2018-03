La lotta poco liquida per il potere totale

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : tra poco la seconda manche. Worley in testa - Brignone e Bassino in lotta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...