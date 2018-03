Milan | un nuovo caso Donnarumma? Gattuso intanto chiede l' ultimo sforzo alla squadra

Milano : arriva 'Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

LAURA PAUSINI - 'FATTI SENTIRE'/ Il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : "E' un invito al coraggio" : LAURA PAUSINI, 'FATTI SENTIRE': domani uscirà il nuovo album dell'artista che ha deciso di presentarlo a bordo di un aereo. Presto partirà poi il tour mondiale con il via a Roma.

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Laura Pausini hostess per un giorno : il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : Una conferenza stampa decisamente fuori le righe quella organizzata da Laura Pausini per presentare l'album "Fatti sentire". La cantante ha invitato i giornalisti sul volo Milano-Roma, tratta che fa...

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (3) : (AdnKronos) - La partenza del Frecciarossa è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (2) : (AdnKronos) - Il nuovo collegamento giornaliero fra il capoluogo ligure e la città lagunare, oltre che a Milano, ferma a Brescia, Verona, Vicenza e Padova ed è stato progettato con orari compatibili con i servizi dei treni regionali. Si aggiunge ai 46 Frecciarossa che già oggi collegano Milano a Ven

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - Da oggi Genova, Milano e Venezia sono più vicine con il nuovo collegamento Frecciarossa. Nasce il nuovo servizio che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti. È partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole,

Crescono le zone a traffico moderato - A Milano il nuovo limite è 30 km/h : Da 50 a 30 allora in quasi tutta la città: a Milano potranno essere abbassati i limiti di velocità in ogni strada che non svolge un ruolo ritenuto strategico per la circolazione. Lo prevede il Piano urbano della mobilità sostenibile da poco varato dal Comune, che disegna il futuro viabilistico del capoluogo lombardo. Negli ultimi cinque anni le aree assoggettate ai 30 allora sono già triplicate, passando dai 325 mila metri quadrati del 2012 agli ...

Milan : ecco il reparto dove ci sarà rivoluzione - ma c'è un nuovo problema Video : Il #Milan si gode un periodo di relativa tranquillita' e persino la macchia rappresentata dalla prestazione con l'Arsenal non guasta il buonumore. Quanto si sta facendo in campionato regala speranza soprattutto per il futuro, dato che ci sono molti tifosi che ritengono questa possa essere la squadra destinata ad essere la base per tornare grandi. Magari proprio con Gattuso in panchina, la cui conferma pare avvicinarsi sempre di più. Ma si ...

Blue Panorama : lancia nuovo volo da Milano Bergamo per Capo Verde : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Blue Panorama Airlines lancia dal 16 maggio prossimo il collegamento diretto tra Milano Bergamo Orio al Serio e l’aeroporto Amilcar Cabra di Sal, Capo Verde, in collaborazione con il tour operator CaboVerdeTime. Il volo sarà operativo tutte le settimane: dal 16 maggio al 12 settembre 2018 ogni mercoledì, mentre dal 22 settembre 2018 verrà effettuato ogni sabato. Sulla tratta verrà impiegato un Boeing ...

Blue Panorama : lancia nuovo volo da Milano Bergamo per Capo Verde (2) : (AdnKronos) – “Anche grazie alla partnership con Blue Panorama – prosegue Rongoni – contiamo di migliorare le ottime performance segnate fino a ora, sviluppando ulteriormente l’offerta di Capo Verde adatta alle esigenze del mercato di casa nostra”. ‘Siamo felici di estendere la collaborazione con Blue Panorama Airlines al collegamento con Capo Verde, una delle destinazioni tradizionalmente servite ...