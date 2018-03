Alimentazione | Adi | cibi sani e fisico ossessioni sempre più al maschile

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018)e forma fisicapiù al. Ma i disturbi del comportamento alimentare riguardano trasversalmente diverse categorie di persone. In Italia, infatti, sono circa 800 mila gli adolescenti che praticano il ‘binge drinking’, ovvero l’abbuffata di alcol consumata al di fuori dai pasti e in un breve arco di tempo. Mentre sono circa 500 mila gli adulti che soffrono proprio di ortoressia, l’ossessione per il cibo sano, naturale, necessariamente dietetico e dosato a tutti i costi, con una netta prevalenza negli uomini (11,3%) rispetto alle donne (3,9%). C’è poi una fetta della popolazione adulta sopra i trent’anni che soffre di bigoressia, ossessione dei muscoli e della forma fisica, anche in questo caso in voga soprattutto tra gli uomini. Tre diversi disturbi per tre diverse tipologie di persone. Fenomeni allarmanti e ...