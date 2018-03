Vaccini | Asp Ragusa in linea con la media nazionale

Vaccini - ministro Lorenzin : risultati oltre le aspettative : “Non abbiamo dati Regione per Regione – spiega, in riferimento ai Vaccini, il ministro Lorenzin a margine del convegno “Prevenzione Alpha” a Roma – spero di averli presto in modo tale da fare una presentazione di tutti i dati divisi per gruppi di vaccinazione e per territori cosi’ da avere l’andamento epidemiologico e per poter fare una prima valutazione. Certo e’ che dai dati emersi ...