Uomini e Donne | trono classico anticipazioni | SARA evita LUIGI | NICOLO’ bacia nuovamente

Uomini e Donne gossip - Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La foto : gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli fidanzato con l’attrice Ilenia Pastorelli? La prova L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli torna a far parlare di sé, anche se involontariamente. I fan del bellissimo bolognese si sono resi conto di un particolare scatto apparso sui social network, più precisamente sul profilo Instagram di una nota […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Bufera a Uomini e Donne - Mariano Catanzaro troppo focoso scatena il pubblico : Bufera a Uomini e Donne, Mariano Catanzaro troppo focoso scatena il pubblico Bufera su Mariano Catanzaro. Il tronista di Uomini e Donne sta facendo parlare di sé attirandosi le critiche dei fan del ...

Anna Tedesco/ Uomini e Donne : il faccia a faccia con Federica Pirri : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : lo sfogo della dama e i nuovi corteggiatori (Trono Over) : Gemma Galgani torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Jeremias Rodriguez tronista a Uomini e donne - la sua risposta : L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata per Jeremias Rodriguez il trampolino di lancio, ma ora il giovane non ha certo intenzione di fermarsi qui. In un’intervista a Vero, come riporta Fanpage, parla infatti dei suoi sogni nel mondo dello spettacolo, inclusa la conduzione di un programma per i più piccoli con un ospite molto speciale, suo nipote: “Mi piacerebbe condurre un programma tv per bambini, magari proprio con ...

Uomini e Donne News - Mariano sotto accusa : il dolce gesto di Valentina : News Uomini e Donne, Mariano e Valentina: la dolce dedica della corteggiatrice Mariano Catanzaro è finito sotto accusa per colpa dei baci dati alle sue corteggiatrici. Tra le tante ragazze arrivate in studio per il napoletano, c’è anche Valentina. La giovane donna sembra essere fortemente interessata al tronista di Uomini e Donne. In ogni caso, […] L'articolo Uomini e Donne News, Mariano sotto accusa: il dolce gesto di Valentina ...

Uomini e Donne - colpo di scena in arrivo per Mariano? Parla Federica : Uomini e Donne, Federica Pattacini si è eliminata: Mariano Catanzaro va a riprenderla? colpo di scena Dopo la puntata andata in onda su Canale 5 il 13 Marzo 2018, la corteggiatrice Federica ha lasciato un preciso commento social. Nel corso di queste ultime puntate di Uomini e Donne, Mariano si è dato da fare nel […] L'articolo Uomini e Donne, colpo di scena in arrivo per Mariano? Parla Federica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma punta nuovi corteggiatori : Gemma Galgani pronta a voltare pagina a Uomini e Donne Il Trono Over tornerà protagonista a Uomini e Donne oggi pomeriggio. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset punterà infatti proprio sul segmento senior della trasmissione che occupa solitamente le ultime tre puntate della settimana. Maria De Filippi continua a riservare grande spazio al Trono Over, grazie al successo di ascolti riscontrato e ai colpi di ...

Uomini e Donne : Marco Firpo in ospedale - operato per la seconda volta! : Molti fans di Uomini e Donne Over si sono accorti che Marco Firpo non è più in trasmissione. Per quale motivo? Il cavaliere delle cinque terre è ricoverato in ospedale ed ha subito la seconda operazione! Ecco l’ultimo bollettino medico! Assente nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, Marco Firpo ha fatto sorgere il sospetto che volesse abbandonare il programma. Da alcune indiscrezioni ...