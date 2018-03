Sofia non ne sbaglia una La coppa del mondo è sua

Sofia Goggia e Federica Brignone in Val di Fassa : Con lei anche la valdostana Federica Brignone, bronzo in gigante alle Olimpiadi asiatiche e reduce da una vittoria poche ore fa nella combinata alpina di Coppa del Mondo a Crans Montana. La squadra ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sensazioni migliori rispetto a ieri”; Nicol Delago : “Non pensavo di andar così bene” : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Quarto posto che brucia”; Sofia Goggia : “L’obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera” : C’è amarezza per le azzurre dopo il superG di Crans Montana (Svizzera) dove le aspettative erano quelle di salire sul podio. C’è andata vicina Federica Brigone, quarta e beffata da Wendy Holdener, terza ed arrivata addirittura a soli due centesimi dall’austriaca Anna Veith. “Quarto posto che brucia – ammette la sciatrice nostrana, bronzo olimpico nel gigante femminile a PyeongChang – Prima di Wendy Holdener ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per continuare a vincere. Federica Brignone da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

La 'scheda degli obiettivi' che Sofia Goggia ha scritto a 10 anni dimostra che non c'è limite ai sogni : La campionessa del mondo bambina non si era infatti limitata a cerchiare il numero corrispondente al suo impegno , in una scala da 1 a 10, aveva cerchiato 10, , ma aveva più volte sottolineato la ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Social e sponsor - il mondo di Sofia. "Questo oro non mi cambierà" : Goggia superstar dopo il trionfo in discesa libera. La telefonata con Mattarella: 'Verrò al Quirinale dopo la Coppa del mondo' «Grazie Presidente, ogni tanto le azzecco anch'io!». Nella sua nuova vita ...

Furbetti del parcheggio - nonno di una bimba disabile lancia il gruppo Fb "Sofia non tace" : L'idea partita dal Bresciano. Sul social decine di foto con le soste irregolari "per diffondere una cultura basata sul rispetto

Non ha riposato bene - niente discesa Sofia Goggia rinuncia alla combinata : niente combinata femminile oggi per Sofia Goggia. Il giorno dopo lo storico oro in discesa, la neo campionessa olimpica ha deciso di rinunciare all'ultima prova individuale dei Giochi di Pyeongchang.

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia dà forfait e non sarà al via della combinata alpina : Un vero proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sofia Goggia, neo campionessa olimpica della discesa libera femminile, non prenderà parte alla gara di combinata alpina alla quale era iscritta col pettorale n.16, in programma alle 3.30 italiane (prima manche di discesa libera). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la bergamasca ha deciso di dare forfait, uscita frastornata dal ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia all’attacco - Brignone e Bassino per la sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

Oggi si è avverato il sogno di quella bambina di 6 anni. La storia di Sofia insegna a non mollare mai : È un grande onore per me competere con lei e combattere con lei, anche per la Coppa del Mondo. Ricordo che la guardavo in televisione, durante i miei infortuni di qualche anno fa. Allora sognavo di ...