Ora non molliamo l' osso La Juve pronta all' allungo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : la Consulta respinge le dimissioni del giudice Zanon (14 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Consulta respinge dimissioni giudice Zanon. No di Di Maio al ''Governo istituzionale''. Donald Trump caccia Tillerson. Addio a Ivan Beggio (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Non è mai troppo tardi : Lamberto BOranga torna in campo a 75 anni : "Amo l'agonismo in tutte le sue sfaccettature, per questo voglio praticare sport tutti i giorni. Oltre all'atletica anche il nuoto. Tutto questo senza fumare, mangiando in maniera sana e senza ...

Peculato : Consulta respinge dimissioni Zanon - Ora autosospeso : La Consulta in una nota: ""Pur comprendendo e apprezzando la sensibilità istituzionale dimostrata dal giudice Zanon con le sue dimissioni, motivate con un...

Barbara D’Urso infilza l’Alessia Marcuzzi furiosa : «Non ho capito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei mOralismi» : Barbara D'Urso La sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sta ancora facendo discutere. Dopo la replica dell’ex naufraga alla conduttrice del reality di Canale5, oggi anche Barbara D’Urso ha detto la sua sull’argomento. Lo ha fatto a Pomeriggio Cinque assestando una frecciatina alla bionda collega. Scontrandosi verbalmente con la Henger, Alessia Marcuzzi aveva ...

Lucescu : 'Under non è ancOra un top. Akgun alla Roma? E' un talento interesante' : Intervistato da Radio Centro Suono Sport l'allenatore della nazionale turca ed ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, ha anticipato così la sfida che vedrà la formazione ucraina affrontare la Roma in Champions League. I ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancOra più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Alessandro Borghese - 4 ristOranti - stasera nona puntata con tappa in Molise : La nuova sfida ci porta in Molise, alla ricerca del miglior ristorante di cucina autentica molisana.

U&D - Lorenzo contro Nilufar in lacrime : 'Sei una tronista - non vai a lavOrare in miniera' : 'Basta, sei una tronista, non vai a lavorare in miniera. Io sono il primo che sogna di essere lì': sono le parole di Lorenzo Riccardi dopo le lacrime di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ...

Fast food cerca cassiera - ma l'annuncio fa discutere : 'Le italiane non hanno voglia di lavOrare' : 'italiane, svegliatevi! Il lavoro c'è, siete voi che non ci siete'. Burgez, una catena di Fast food milanese, alla ricerca di una cassiera per uno dei suoi locali, conclude così l'annuncio su Facebook.

Bambini non in regola con le vaccinazioni - che cosa sta succedendo Ora nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...

“Non vedo l’Ora”. Laura Pausini e Maria De Filippi - l’incontro ‘segreto’ : cosa combinano - di clamoroso - la cantante e la regina di Mediaset : ”Non vedo l’ora!”. La notizia è arrivata direttamente da Laura Pausini. Intervistata da ”Tv Sorrisi e Canzoni” in edicola il 13 marzo, la cantante romagnola ha parlato della sua vita privata, della musica e dei progetti per il futuro. Il 16 marzo uscirà il nuovo album di inediti ”Fatti sentire”, anticipato dal singolo ”Non è detto”. Un disco dolce e malinconico come lo definisce lei ...

Maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliOrato la situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...