Alla seconda edizione di Tempo di libri sono stati venduti 97 240 biglietti

“Ciao ciao Federica”. Filippo Magnini si consola Alla grande. Chi lo voleva “vedovo” disperato è destinato a rimanere deluso. Ecco con chi è stato pizzicato il campione. Una bellezza seconda a nessuno : Eccoli là, belli, giovani e innamorati. Lui che la circonda con il suo braccio. Lei che sorride con il volto e con gli occhi che non nascondono come ci sia qualcosa che vada ben oltre l’amicizia. Che i due si frequentassero da un po’ era cosa nota, certo nessuno si aspettava un’evoluzione così rapida di un rapporto che di tenero sembrava avere ben poco. E invece Filippo Magnini, l’ex campione del mondo di nuoto, e Giorgia Palmas, velina ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Italia in trionfo a Montreal! Asia D’Amato seconda - Allaire-Bourgie vince di un decimo dopo il ricorso : Asia D’Amato sale sul secondo gradino del podio agli International Gymnix, prestigiosa gara di livello mondiale che si è svolta a Montreal (Canada). L’Italia fa festa oltreoceano grazie a uno dei talenti più promettenti del nostro movimento, una delle quattro moschettiere classe 2003 che fanno sognare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 15enne in forza alla Brixia Brescia si è resa protagonista di una gara di assoluto livello ...

IMMATURI LA SERIE / E Alla fine..arriva il diploma! Diretta e anticipazioni seconda stagione : IMMATURI la SERIE, Diretta del 9 marzo 2018 e anticipazioni della seconda stagione: ci sara? Chi saranno i protagonisti? Intanto la maturità di avvicina? Come finirà?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:12:00 GMT)

LIVE Biathlon - Sprint femminile Konthiolahti 2018 in DIRETTA : Domracheva davanti - Vittozzi seconda!!! Wierer con due errori fuori dAlla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, seconda gara della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, le migliori biathlete del mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della Sprint femminile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Christopher Neumayer vince la seconda discesa di Kvitfjell. Werner Heel scavalcato in testa Alla classifica di specialità : Christopher Neumayer si è aggiudicato la seconda discesa di Coppa Europa in programma a Kvitfjell, in Norvegia. L’austriaco ha fatto meglio di tutti, con il tempo di 1’34″69, precedendo lo svizzero Urs Kryenbuehl ed un altro austriaco, Christoph Krenn, rispettivamente di 28 e 33 centesimi. Non una bella notizia per Werner Heel, superato in testa alla classifica di specialità proprio da Neumayer, che ora comanda con 324 punti. ...

M5S cresce Alla Camera nella seconda proiezione : Arriva anche la seconda proiezione La7/Swg per la Camera , basata sul 35% del campione di sezioni scrutinate. Anche in questo caso, così come era accaduto per il Senato, i dati si stabilizzano, pur ...

Caro Lucio ti scrivo : arriva in seconda serata il film-tributo a Lucio DAlla : arriva domenica 4 marzo alle 22.15 in prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) Caro Lucio ti scrivo, il film di Riccardo Marchesini tratto dallo spettacolo teatrale di Cristiano Governa e incentrato sulla poetica di Lucio Dalla. Caro Lucio ti scrivo, anticipazioni Egle Petazzoni è una postina di mezza età che adora vagare in bici per le strade di Bologna. Sarebbe una portalettere come tante altre, ma due piccoli dettagli ...

L’Italia del basket è passata Alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del 2019 : L’Italia del basket ha battuto per 101 a 50 la Romania in una partita giocata ieri a Cluj-Napoca, e che è valsa alla Nazionale l’accesso matematico alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali che si terranno nel 2019 in Cina. The post L’Italia del basket è passata alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del 2019 appeared first on Il Post.

Qualificazioni mondiali - l'Italia batte la Romania e passa Alla seconda fase : l'Italia del basket supera 101-50 la Romania in un match disputato a Cluj-Napoca e valido per la quarta giornata del gruppo D di qualificazione ai mondiali 2019. Per i ragazzi di coach Sacchetti si ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia passeggia in Romania e vola Alla seconda fase! : L’Italia non sbaglia e si conquista il pass per la seconda fase delle Qualificazioni Mondiali di Basket 2019. Nella serata odierna la compagine azzurra guidata da Meo Sacchetti in panchina ha strapazzato la Romania, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri, fondamentale anche pensando al prossimo turno, in cui conteranno ancora i punti ottenuti in questa fase. Per gli azzurri, partita in archivio con il risultato di ...

LIVE Romania-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : l’Italia dilaga 50-101 e si qualifica Alla seconda fase! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Romania-Italia, incontro delle qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. È una partita fondamentale per l’Italia, che con una vittoria ha l’opportunità di staccare in anticipo il pass per la seconda fase. Gli azzurri hanno fin qui ottenuto tre vittorie in altrettanti incontri e con un altro successo metterebbero già al sicuro il passaggio del turno. Vietato sbagliare, quindi, ...

JESSICA JONES - Nuovo trailer per prepararci Alla seconda stagione! : Pochi giorni fa Netflix ha rilasciato un Nuovo trailer della seconda stagione di JESSICA JONES, ma preparatevi perché è molto diverso da quelli visti fino ad ora (che trovate qui e qui). Il video ci mostra (con un adattamento un po’ alla buona) scene inedite in cui JESSICA racconta frustrata i momenti bui del suo passato. Mentre la protagonista parla iniziano però a susseguirsi sempre più flashback, finché il trailer diventa ...

PAllamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...