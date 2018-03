La terra trema nel Vicentino | terremoto alle 20 31 a Villaverla

Terremoti : la terra trema in Francia - scosse avvertite anche in Liguria [DATI e MAPPE] : 1/7 ...

Forte terremoto in Messico : magnitudo 7 - 2 la terra trema nella zona Sudovest : Forte terremoto in Messico: magnitudo 7,2 la terra trema nella zona Sudovest Grosso sisma nel Sudovest del Paese: la magnitudo registrata è 7.2. terremoto chiaramente avvertito a Città del Messico e perfino in Guatemala.Continua a leggere Grosso sisma nel Sudovest del Paese: la magnitudo registrata è 7.2. terremoto chiaramente avvertito a Città del Messico e […] L'articolo Forte terremoto in Messico: magnitudo 7,2 la terra trema nella zona ...

Terremoto - la terra trema a Lamezia : sisma di magnitudo 3.5 : Scossa di Terremoto è stata avvertita alle 19.24 tra le province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. Il sisma di magnitudo 3.5 è stato distintamente avvertito...

Terremoto - trema la terra nel Belice : scossa di magnitudo 2 : E’ tornata a tremare la terra stamattina a Santa Margherita di Belice (Agrigento), a pochi giorni dalle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del Terremoto del 1968. Una scossa di magnitudo 2.0, registrata dall’INGV si è verificata alle 9.17. Stando a quanto risulta il sisma è stato avvertito da poche persone. Ne è scaturita comunque una condizione di allerta da parte della protezione civile. L'articolo Terremoto, trema la ...

Dall'Inghilterra : il Chelsea trema. La Fifa indaga sul trasferimento irregolare di minorenni : Il Chelsea di Roman Abramovich trema: secondo quanto riporta il Guardian, infatti, i Blues rischierebbero una sanzione da parte della Fifa per quanto concerne i tesseramenti di alcuni giovani giocatori. Il massimo organismo europeo del calcio si è sempre dimostrato intransigente verso un comportamento, da parte dei club, non in linea con il regolamento. I casi contestati al Chelsea sono circa 25 ma potrebbero salire in maniera vertiginosa.Il ...

Terremoto - violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...

Belice : la terra torna a tremare a 50 anni dal terremoto. Cerimonia con Mattarella : Mostre, spettacoli, rappresentazioni teatrali e reading andranno avanti per tutto il 2018. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato nell'auditorium 'Leggio' a Partanna (Tp) per la Cerimonia ...

Belice - 50 anni dopo terra trema ancora : 11.03 La terra è tornata a tremare nel Belice nel cinquantesimo anniversario del devastante terremoto del 14-15 gennaio 1968, che provocò 300 morti e centomila sfollati. Due lievi scosse sono state avvertite la notte scorsa a Gibellina, uno dei paesi distrutti mezzo secolo fa. La prima di magnitudo 1,4 all'1:49 e la replica alle 4:47 di magnitudo 1,8. Le due scosse, a una profondità di 11 km, sono state registrate dagli apparati strumentali ...

Grande paura ad Amatrice : la terra ha tremato ancora : Un incubo che si ripete. Il terremoto è tornato a farsi sentire con forza. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.48 ad Amatrice (Rieti). In base ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro…Continua a leggere →

Infortunio Ibrahimovic - indiscrezione shock dall’Inghilterra : lo svedese e lo United tremano : Infortunio Ibrahimovic – Nel match pareggiato dal Manchester United con il Southampton, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un nuovo problema al ginocchio operato lo scorso aprile. Mourinho al termine della sfida ha parlato di un mese di stop ma l’indiscrezione che circola in Inghilterra in queste ore è di quelle shock. Lo svedese infatti avrebbe riportato un Infortunio più serio del previsto tanto da mettere a rischio – vista l’età ...