Mi resta poco da vivere | il dramma di Franco Di Mare Poi l' accusa alla Rai | Ripugnante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legatopresenza di amianto nell'aria e si prende tramite la respirazione di parcelle di amianto, senza rendersene conto". A raccontarlo èDi, ex inviato di guerra e storico conduttore tv di Unomattina. Il giornalista, invitato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha presentato il suo nuovo libro, Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi. In collegamento, è apparso con un respiratore collegato alle vie aeree: "Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te". Diha confessato di avere ancoradae che la malattia è da collegare ai suoi anni come ...