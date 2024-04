Napoli - Calzona fa i complimenti ai suoi | Hanno fatto una prestazione notevole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel post gara di-Roma (2-2), Francesco, ai microfoni di Dazn – fa ialla sua squadra. “– dice – una, puntando sull’orgoglio. Certo abbiamo tanti rimpianti perché è dall’inizio del campionato che la squadra ha tanti problemi, ma oggi hadavvero unamaiuscola. Il ritiro deve essere produttivo. Non ho parlato con la società. Abbiamo soltanto24 ore in più in cui siamo stati insieme. Francamente non so se il ritiro sia servito a qualcosa”. “Oggi – dice ancora– ho visto in campo un clima diverso dalle altre volte. A pranzo i ragazzi erano più allegri e parlavano fra di loro molto di ...