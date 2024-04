Napoli-Roma - De Rossi | Buon punt - ma non è il risultato che volevamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 - Sprazzi deldello scudetto non sufficienti ad avere ragione di unache sa soffrire e capitalizzare al meglio gli episodi positivi, come il rigore di Dybala che aveva aperto le danze al Maradona prima della rimonta azzurra firmata da Olivera e Osimhen, a sua volta perfetto dal dischetto, per un festival del gol chiuso da Abraham, che torna ad esultare dopo un calvario lungo un anno. Alla fine a Fuorigrotta matura un pareggio che, in prospettiva, rischia di servire poco a entrambe: agli azzurri, sempre più distanti dalla Lazio e a rischio di aggancio (e anche di sorpasso, in caso di vittoria della partita in sospeso) da parte della Fiorentina, e ai giallo, tallonati sempre più da vicino da un'Atalanta tornata in versione rullo compressore e incapaci di accorciare sul Bologna. ...