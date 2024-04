Atalanta-Empoli - Gasperini | Giornata positiva Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo, 28 aprile 2024 – Colpo pesante in chiave Champions per l’che coglie il secondo successo di fila sconfiggendo 2-0 l’e, con la gara contro la Fiorentina ancora da recuperare, si porta a due lunghezze di distanza dalla Roma attualmente quinta e capace di strappare solo in extremis un pareggio contro il Napoli. Sono serviti 43’ ai nerazzurri per scardinare il forziere difensivo dei toscani: l’episodio chiave è stato il rigore causato da Pezzella per un fallo su Touré e trasformato con freddezza e potenza da Pasalic. Siglato l’1-0, poi, i nerazzurri hanno continuato a spingere provando a sfruttare gli spazi e al 51’ hanno chiuso i conti con la strepitosa azione personale di Lookman, suggellata da un mancino potente che si è insaccato sul primo palo mettendo definitivamente le cose in discesa per gli orobici che, con grande ...