Gasperini | Scamacca ha un risentimento muscolare L’Europa League il traguardo a cui teniamo di più

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo. “Abbiamo il destino in mano? Sì, ma la teoria va accompagnata dalla pratica. Di certo i risultati di oggi sono stati favorevoli, soprattutto la nostra vittoria, perché noi dobbiamo guardare al nostro percorso, poi la posizione sarà una conseguenza”. Gian Pierocommenta così il 2-0 con cui l’Atalanta ha battuto senza problemi l’Empoli, avvicinandosi sensibilmente alla Roma, quinta e fermata 2-2 a Napoli: 57 i punti nerazzurri, 59 quelli giallorossi. La conferenza dipost Atalanta-Empoli La partita: “Difficile, perché loro comunque si sono chiusi bene, sul 2-0 c’erano spazi migliori, pur muovendoci bene potevamo creare più pericoli. Sul piano tecnico potevamo fare meglio più passaggi, quando si mettono in un certo modo queste partite sono molto utili: non ci stiamo allenando, visto il calendario, e quindi bisogna usare questi ...