(Di domenica 28 aprile 2024) Lo scrittore ospite di Che Tempo Che Fa a una settimana dal caso di censura in Rai per il suo testo sul 25 aprile.contesta il governo e La Russa: "La seconda carica dello Stato non dovrebbe scagliarsi contro un cittadino". E aggiunge: "La democrazia è sempre lotta per la democrazia".

Antonio Scurati è uno scrittore e giornalista italiano. Negli ultimi tempi il suo nome è rimbalzato da un titolo all'altro di giornali, telegiornali, social e trasmissioni televisive come non aveva mai fatto fino ad ora, nonostante il suo successo come scrittore . A dargli tanta visibilità non ...

antonio scurati da Fazio: "Se oggi vuoi vivere tranquillo in Italia, non devi opporti al governo" - Lo scrittore ospite di Che Tempo Che Fa a una settimana dal caso di censura in Rai per il suo testo sul 25 aprile ...

Che tempo che fa, stasera in tv: antonio scurati, Francesca Fagnani e gli altri ospiti - Altri ospiti dell'odierno appuntamento con "Che tempo che fa" sono Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, coppia nella vita e affiatato team che non deve farsi catturare in "Celebrity Hunted: Caccia ...

antonio scurati: "Il capo del governo mi ha screditato e sono finito nel mirino" - "Mi dispiace di essere trascinato in una polemica così volgare e così bassa, trascinato in una lotta nel fango" sono le parole di antonio scurati, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, accolto con ...

