Matteo Salvini celebra l’Inter | Onore ai vincitori Ma spunta lo slogan in campagna elettorale…FOTO

(Di domenica 28 aprile 2024) “ai”. Lo scrive, vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su Twitter postando una foto di Denzel Dumfries, laterale del, intento are lo Scudetto vinto aritmeticamente nel derby contro il Milan, la squadra del cuore del leader leghista. Nella foto però c’è un dettaglio che non passa inosservato e che ha spintoa pubblicare l’immagine: un cartellone in bella mostra con il suo volto sorridente e lo“Più Italia” in vista delle elezioni europee.ai. pic.twitter.com/OUZ7W1aQJF —(@mi) April 28, 2024 SportFace.

“Grazie a Matteo che ci ha preferito il ponte…” . scherza così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo il suo intervento a Pescara per la kermesse di Fratelli d’Italia , in vista delle elezioni europee, con i ringraziamenti ai leader del centrodestra. “Lo so, per noi che siamo genitori ... Continua a leggere>>

Vannacci e il caso disabili, fastidio nella Lega. Il generale sfida gli oppositori: liti interne, non mi interessano - Partita la campagna del militare per le elezioni europee: domani l’iniziativa con salvini ...

Meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia». Comizio a Pescara di 73 minuti - matteo salvini, come annunciato all'ultimo, non c'è e fa solo una comparsata, collegato per strada, da Milano. «Ci ha preferito il ponte», dice lei a metà tra lo scherzo e la punzecchiatura. Per poi ...

Renzi non scioglie la riserva sulla candidatura alle europee e attacca: “Meloni, Schlein, Calenda considerano i cittadini dei fessi” - matteo Renzi è intervenuto in tv questa sera a Dritto e Rovescio per parlare delle candidatura dei leader alle elezioni europee.

