De Rossi | Mi aspettavo di più Su Roma Leverkusen…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024) Le parole dell’allenatore Dedopo quella che è stata la partita di stasera di Serie A TIM 2023/2024 tra Napoli eEcco le parole in conferenza stampa di Depost Napolidi stasera per il match di Serie A. «Un punto che vale 1 in classifica e non troppo dal punto