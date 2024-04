Biden a Netanyahu | Io chiaro su Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 21.18 Il presidente degli Stati Uniti,, ha parlato con il premier israeliano. Lo comunica la Casa Bianca. I due leader "hanno esaminato i colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e un immediato cessate il fuoco a Gaza", si legge in una nota della Casa Bianca.ha ribadito il suo "ferreo impegno per la sicurezza di Israele" ma anche "la sua chiara posizione su".Si è anche parlato dell'"aumento nella fornitura di assistenza umanitaria a Gaza",in coordinamento con le organizzazioni umanitarie.