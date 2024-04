Marotta | Tutti vogliono continuare con noi Ciclo neanche a metà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Giuseppe, il volto dello Scudetto dell’Inter, ha aggiornato sulle situazioni rinnovi in casa nerazzurra e non solo su Sky Sport. VOGLIA DI INTER – Giuseppeha confermato: «C’è tutta l’essenza dell’Inter. I tifosi rappresentano una grandissima parte della città di Milano. Questo è un giorno indimenticabile anche per me che ho vinto qualche titolo. Io credo che spesso si immagina che le società debbano essere ricche e dispendiose, io sono dell’avviso che bisogna saper scegliere persone con valori. Bisogna avere umiltà e coraggio di arrivare ad obiettivi ambiziosi. Bisogna portare i giocatori a fare sempre il massimo. Appartenenza, programmazione che è importante. Valorizzare le risorse attraverso un programma che dev’essere impostato dal management. Ognuno deve avere ruoli di responsabilità. Vincere è sempre bello, che sia la Serie B o la ...