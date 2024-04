Gubbio-Rimini 4-0 - ora sotto coi playoff

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – Chiudere meglio di così era difficile farlo. Certo, è una fine al sapore di nuovo inizio con gli ormai imminenti, ma la cartolina che arriva dal “Barbetti” è quella di unche annienta il, conquista il quinto posto e si appresta a giocare il primo turno del girone proprio contro i romagnoli. In campo non c’è stata storia e lo si capisce da subito. La squadra di Braglia parte con più voglia ed intensità, e al 18° stappa il match: punizione di Di Massimo dalla destra, sul secondo palo sbuca Chierico che tutto solo impatta col piatto destro e la mettel’incrocio. Ilè impalpabile e, causa anche le assenze dei due top player Morra e Lamesta, con la testa già ai, mentre ilsi ...

