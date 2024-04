Calciomercato Milan – Leao al Manchester United? C’è stato un incontro …

MERCATO - manchester United, Varane verso l'addio a parametro zero - "Raphael Varane è in rotta di collisione col manchester United e viaggia verso l'addio a parametro zero. Il difensore francese è in scadenza e i Red Devils, che avrebbero l'opzione unilaterale per ...

Continua a leggere>>

MERCATO - Mendes incontra il PSG, sul tavolo può finirci leao - Jorge Mendes, noto procuratore, ha raggiunto da ieri Parigi. In calendario un incontro di mercato col Psg: secondo O Jogo, al centro dei discorsi potrebbe finirci pure il milanista Rafa leao oltre a B ...

Continua a leggere>>

jorge mendes incontra il psg: sul tavolo può finirci leao - Jorge Mendes, noto procuratore, ha raggiunto da ieri Parigi. In calendario un incontro di mercato col Psg: secondo O Jogo, al centro dei discorsi potrebbe ...

Continua a leggere>>