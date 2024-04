Napoli-Roma - Calzona in conferenza | Abbiamo rimpianti…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Il pareggio delcontro la: di seguito le parole di Francesconella sala conferenze dello stadio Maradona. La squadra ha fatto applaudire il pubblico, ma c’è la costante delle amnesie difensive. “Oggi non si può pensare di non concedere nemmeno un’occasione alla”. Non ci sono state grosse amnesie difensive delA parte i due gol su palla ferma, su cui sappiamo che sono forti, nonconcesso granché. Grandi amnesie non ne ho viste onestamente. Penso che la squadra ha fatto una grande prestazione tecnicamente e tatticamente, oltre che d’orgoglio “. Questo pareggio è più una soddisfazione per la reazione o alimenta i rimpianti? “I rimpianti li, perché è dall’inizio che questa squadra ha dei problemi. È chiaro ...