VIDEO | I Grizzled Young Veterans non hanno concluso i loro affari in AEW

(Di domenica 28 aprile 2024) Durante l’ultima puntata di Collision, Zack Gibson e James Drake, meglio noti comefatto ildebutto ufficiale per la AEW. Iprimi avversari sono stati gli Acclaimed, i qualicollezionato un’altra vittoria a discapito del team debuttante. Sebbene non vi siano notizie su una possibile firma dei GYV per la AEW, i due non sembrerebbero intenzionati ad abbandonare la compagnia tanto presto. Quì per restare(?) In un filmato pubblicato sui canali social della AEW, Drake e Gibson sono stati intervistati e, visibilmente alterati per la sconfitta subita,affermato di non aver terminato inella compagnia e, quindi, questa non sarà la ...