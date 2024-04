Il PSG è Campione di Francia per la 12ª volta | l’albo d’oro della Ligue 1

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) Il Psg èdiper la 12ªnella sua storia. Dopo il mancato successo nella sfida contro il Le Havre (3-3 il risultato finale), l’aritmetica del titolo è arrivata grazie al successo del Lione contro il Monaco. La sfida del Parc Olympique Lyonnais si è conclusa sul risultato di 3-2 con i gol di Lacazette, Benrahma e Fofana. Per gli ospiti la doppietta inutile di Ben Yedder. I punti di distacco tra Psg e Monaco sono adesso 12, a 3 giornate dal termine. Può partire la festasquadra di Luis Enrique, protagonista di una stagione di alto livello e ancora in corsa in Champions League.1 2023-2024 PSG 2022-23 PSG 2021-22 PSG 2020-21 Lille 2019-20 PSG 2018-19 PSG 2017-18 PSG 2016-17 Monaco 2015-16 PSG 2014-15 ...