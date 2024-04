Marotta | 'Solo col Triplete questa emozione - il ciclo Inter è appena iniziato Cessioni? Mercato creativo'

Marotta è stato Inter cettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena l’attesissima stracittadina della trentatreesima giornata di Serie A, Milan- Inter , primo match-point scudetto per i nerazzurri. Ecco quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizio EMOZIONI – Giuseppe Marotta ha parlato così ... Continua a leggere>>

marotta: "Mai vissuta un'emozione così. Il ciclo di questa Inter non è neanche a metà" - "Che grande emozione, qui c'è tutta l'essenza dell'Inter. Questi tifosi rappresentano una grandissima parte della città di Milano, è una giornata indimenticabile. Io ho vinto qualche titolo ma non pot ...

Continua a leggere>>

marotta: "Questo ciclo non è arrivato neanche a metà, tutti vogliono restare" - Programmazione significa valorizzare risorse". Poi sui festeggiamenti: "Mai vissuta un'emozione del genere - ha sottolineato marotta -. Solo col Triplete ho visto una cosa del genere ma in tv".

Continua a leggere>>

Inter, marotta: "Vogliamo confermare in gran parte questa rosa" - Intervistato ai microfoni di Sky Sport durante i festeggiamenti per lo scudetto dell' Inter, l'ad nerazzurro Beppe marotta ha parlato della stagione vincente del club e non solo. Tra i temi trattati ...

Continua a leggere>>