Hockey ghiaccio - l’Italia parte con un netto successo sulla Romania nel Mondiale di Prima Divisione

(Di domenica 28 aprile 2024) Si apre con una vittoria il cammino delnei Mondiali IIHF 2024 di, Gruppo A in corso di svolgimento alla Sparkasse Arena di Bolzano. Il Blue Team infatti ha sconfitto lanel match d’esordio della kermesse iridata con il punteggio di 6-1. Negli altri incontri disputati oggi, la Corea del Sud ha superato la Slovenia per 4-2, mentre l’Ungheria ha avuto la meglio del Giappone con il punteggio di 2-1. Il Blue Team tornerà sulmartedì 30 aprile alle ore 19.30 contro i nipponici. ITALIA –6-1. Il match si sblocca dopo 17:03 con Salinitri che realizza la rete dell’1-0 su assist di Trivellato. Raddoppio di Catenacci in chiusura difrazione con la rete del 2-0 al 19:46. Lareagisce in apertura di ...