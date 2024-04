IndyCar - McLaughlin si conferma in Alabama e riporta Penske alla vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Scottvince inil terzo atto della NTTSeries. Il portacolori ditrionfa come nella passata stagione al Barber Motorsport Park precedendo sotto la bandiera a scacchi il teammate Will Power e Linus Lundqviust, rispettivamente secondo e terzo. L’équipe di Rogertorna a festeggiare dopo la clamorosa squalifica ottenuta in settimana dal GP di St. Petersburg dello scorso marzo. Il #3 diha tenuto la prima posizione al via senza particolari problemi, il neozelandese ha fatto la differenza nei primi chilometri di una prova che è presto stata neutralizzata in seguito ad un impatto contro le barriere da parte di Pietro Fittipaldi (RLL #30). Il messicano è stato spinto out dal messicano Pato O’Ward (McLaren #5), determinato a recuperare dopo un ...