Fiorentina-Sassuolo - Ballardini arriva all’Inter con uno squalificato

(Di domenica 28 aprile 2024) Laè appena passata in vantaggio all'Artemio Franchi contro il. Altra notizia negativa per Davide, che arriverà alla gara con l'Inter con una squalifica. FUORI – Le notizie negative per ile Davidenon finiscono mai in questo periodo. Durante la partita contro laè stato ammonito Ruan Tressoldi al minuto 13 e salterà perciò la partita contro l'Inter di settimana prossima. Ilsta in questo momento perdendo per 1-0 a causa del gol di Riccardo Sottil su assist di Arthur. Così i neroverdi finirebbero la giornata numero 34 con cinque punti di distanza dal quartultimo posto occupato dall'Empoli.