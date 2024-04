De Rossi | Roma sotto tono contro un Napoli molto forte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un punto che vale 1 in classifica e non troppo dal punto di vista del morale. Con il Bologna non abbiamo fatto male, gli episodi ci sono girati nella maniera sbagliata. Oggi invece abbiamo fatto una partitauna squadra che è tanto, ma proprio tanto. Dovevamo fare una prestazione super per vincere, e non eravamo in grado di farlauna squadra così. Loro hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni, ormai ex campioni, ma con i giocatori che hanno sono difficilissimi da affrontare”. Dai microfoni di Dazn, il tecnico dellaDaniele Deanalizza la prestazione dei suoiil. “Non è stata una partita facile – dice ancora De ...