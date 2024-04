Uscito il 24 aprile SINA con IL TUO NOME

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 aprile 2024) “Il Tuo” è il nuovo singolo di, disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 24per Island Records/Universal Music Italia. Andiamo ad approfondire. “Il tuo” diè fuoritorna con un nuovo singolo, “Il tuo”. Si tratta di un brano dalla forte impronta elettronica capace di valorizzare e far emergere nuove sfumature della sua vocalità graffiante. Temi del singolo “Il tuo” di“Il Tuo” mette al centro la difficoltà di comunicare, il silenzio che resta dopo un abbandono e la volontà di ricominciare a mettersi in gioco in seguito a una delusione. L’artista parte dal suo vissuto personale creando un susseguirsi di immagini sospese tra poeticità e ...