Scudetto Inter - lo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) – Non poteva mancare il 'caso' durante la festadell'. Nella sfilata della squadra nerazzurra sul pullman scoperto, per le vie di Milano, spicca il 'due aste' esibito da Denzel. L'olandese riceve loda un tifoso e lo mostra festante. Il drappo raffigurache tiene al guinzaglio un cane: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Non sono mancati anche gli sfottò ai milanisti durante la sfilata Scudetto dell’Inter . Oltre ai classici cori della curva, infatti, sono comparsi alcuni striscioni sollevati dai giocatori nerazzurri: in particolare, Dumfries ha mostrato uno striscione che lo ritraeva tenere al guinzaglio il ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Non poteva mancare il ‘caso striscione ’ durante la festa Scudetto dell’ Inter . Nella sfilata della squadra nerazzurra sul pullman scoperto, per le vie di Milano, spicca il ‘due aste’ esibito da Denzel Dumfries . L’olandese riceve lo striscione da un tifoso e lo mostra festante. Il ... Continua a leggere>>

Inzaghi sempre più "demone"... si traveste da se stesso! - Nella parata scudetto dell'Inter è successo anche questo: sul bus è spuntata una maschera di Simone Inzaghi (indossata da dumfries). L'allenatore l'ha vista, è scoppiato a ridere e l'ha scippa ...

Continua a leggere>>

Thuram gode e punge il Milan: lo STRISCIONE durante i festeggiamenti su… Calhanoglu – FOTO - Marcus Thuram, arrivato nell’ultima stagione a zero, ha conquistato il primo scudetto e capito immediatamente la grande ... tempo uno dei capisaldi del centrocampo. Dopo Frattesi e dumfries arriva ...

Continua a leggere>>

Sfottò di dumfries a Theo Hernandez: lo striscione fa il giro del web - Durante la festa scudetto nerazzurra uno striscione in particolare, esposto da dumfries e rivolto ad un giocatore del Milan, non è passato inosservato. L’Inter si gode la festa scudetto per le vie di ...

Continua a leggere>>