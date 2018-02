Roma | contro il Milan una notte Schick

Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il razzismo Foto| Video : Il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità». La sinistra, divisa alle urne, si riunisce: sfilano Grasso, Bersani e Boldrini di Leu e i ministri Pinotti, Orlando, Martina e Fedeli. «Centomila in piazza» dicono gli organizzatori

Roma - in piazza contro fascismo con l'Anpi la sinistra divisa sfila insieme. Milano - scontri a corteo anti CasaPound : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Corteo contro i fascismi - Bersani : “Niente elezioni per chi fa il saluto Romano a pochi metri da Marzabotto” : “Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire ‘sieg heil’ non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il Corteo antifascista organizzato dall’Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al Corteo: “Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C’è qui il popolo ...

Roma - Anpi e Cgil in corteo contro i fascismi. Camusso : “Applicare Costituzione e chiudere organizzazioni come Casapound” : Il coro è unanime. Alla partenza della manifestazione “Mai più fascismi” a Roma, dalla Cgil all’Anpi, fino alle organizzazione che hanno aderito all’iniziativa la richiesta è quella di chiudere le organizzazioni e i movimenti politici neofascisti. “Anche oggi Di Stefano e Casapound non rinnegano il fascismo? Bisogna applicare la Costituzione e chiudere questi movimenti”, ha rivendicato la segretaria Cgil ...

Maltempo Emilia-Romagna : e-distribuzione - pronta task force contro il gelo : Per fare fronte all’ondata di gelo attesa nelle prossime ore in Emilia–Romagna, è pronta una task force composta da 1.100 persone, tra tecnici e operativi, ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la regione. e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, “e’ in costante contatto con le Prefetture, la Regione, le strutture di Protezione Civile e le ...

Boom Pallotta : “sparano merda contro la Roma” - faida tutta Romana - il presidente passa all’attacco! : “Abbiamo avuto bisogno di una nostra radio ufficiale per combattere le altre nove che sparano merda tutto il giorno”. Boom Pallotta! La guerra interna tra la proprietà della Roma e la stampa romana prosegue serrata. Il patron giallorosso, all’interno di un evento “The Beautiful Game’s Global Reach”, ha detto la sua sull’impatto delle radio capitoline e lo ha fatto in modo molto colorito. Il rapporto tra Pallotta e la piazza romana è ...

Roma-Milan - rossoneri contro il tabù El Shaarawy : Come riporta la Gazzetta dello Sport l'italo-egiziano ha già consumato in parte la sua vendetta sportiva nei confronti del Milan ; nonostante sia dichiaratamente legato ai colori rossoneri, El ...

Degrado a Roma - si moltiplicano le chat anti-pusher contro lo spaccio : “Qui c’era una situazione infernale, le strade erano occupate da circa trecento spacciatori che nascondevano la droga ovunque, nei motorini, sotto le macchine, tra gli alberi”. A raccontarci i tempi bui della borgata dei “ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini, finita per anni nelle grinfie dei pusher, è Francesco Barnabei, regista che si è reinventato “sceriffo”, dando vita ...

Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio incidenti : fascisti e comunisti pronti allo scontro : Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Roma. Palozzi : albero caduto significa Roma senza controllo né sicurezza : Roma – Palozzi: ennesimo albero caduto sintomo di come Roma sia senza sicurezza Roma – Di seguito la nota di Adriano Palozzi, consigliere regionale FI... L'articolo Roma. Palozzi: albero caduto significa Roma senza controllo né sicurezza su Roma Daily News.

Roma : retata dei vigili contro taxi fuori regola. Controlli serrati : Roma – operazione della Polizia Locale per contrastare irregolarità trasporto pubblico Roma – Multati 41 taxi irregolari. Ritirate 15 carte di circolazione ed effettuato un... L'articolo Roma: retata dei vigili contro taxi fuori regola. controlli serrati su Roma Daily News.

Roma - Municipio III : anche la base M5S contro la minisindaca sfiduciata. Pd e FdI all'attacco : Il governo Capoccioni-bis parte tra le polemiche. Super delega in bilico per la presidente del III Municipio appena sfiduciata. Virginia Raggi l'ha già nominata commissaria in pectore , via telefono, ,...