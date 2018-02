Recanati | 19enne pachistana uccisa dal padre

ilgiornale

(Di domenica 25 febbraio 2018) A 19 anni voleva essere più libera, affrancarsi un po' dagli usi e costumi della sua terra d'origine, il Pakistan. Ma il, un 43enne muratore, non era d'accordo. E così ha ucciso la figlia, Azka Riaz, morta con ogni probabilità in conseguenza delle lesioni provocatele dalle sue botte. Secondo i carabinieri, l'uomo ha provato a simulare una morte per incidente stradale, infatti il corpo della giovane è stato trovato sull'asfalto, in parte investito da una vettura che è transitata e il cui conducente non ha potuto evitare perché dall'altra parte arrivava un'altra vettura. Il medico legale ha rilevato lesioni non apparentemente compatibili con un investimento stradale.Azka potrebbe essere morta per emorragia e lasciata lì per terra, in un'assurda lotteria legata a un investimento stradale. E quando il corpo è stato trovato, ilera lì, a ...