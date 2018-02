La prima volta che abbiamo detto la parola ' Robot '

“Io e Christian De Sica? Ecco la verità”. E Massimo Boldi fa l’annuncio bomba. Ospite a ‘Domenica Live’ - ha voluto dire per la prima volta cosa è successo davvero tra loro due. Le sue parole : Massimo Boldi a ‘Domenica Live’ si lascia andare e racconta gli anni di “lite” con Christian De Sica. Quello che è emerso ha a dir poco spiazzato tutti i fan cresciuti con i loro film. Massimo Boldi inizia così: “Ma posso litigare con Christian io? È stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De ...

Gerusalemme - perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per la prima volta nella storia : Gerusalemme, perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per la prima volta nella storia Misura senza precedenti comunicata dai leader cristiani per protestare contro le nuove tasse imposte ai luoghi di culto dal governo di Israele. La chiusura resterà operativa fino a data da destinarsi.Continua a leggere Misura senza precedenti comunicata dai leader cristiani per […] L'articolo Gerusalemme, perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per ...

Una ex di Cristiano Ronaldo : "A letto si crede dio ma si addormenta dopo la prima volta" : Cristiano Ronaldo è, insieme a Lionel Messi , il giocatore più forte del mondo. Il portoghese ha segnato 434 gol in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid in 430 presenze complessive. Oltre a essere un fuoriclasse in campo, però, il 33enne di Funchal è anche ...

Una ex di Cristiano Ronaldo : A letto si crede dio ma si addormenta dopo la prima volta : Cristiano Ronaldo è, insieme a Lionel Messi, il giocatore più forte del mondo. Il portoghese ha segnato 434 gol in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid in 430 presenze complessive. Oltre a essere un fuoriclasse in campo, però, il 33enne di Funchal è anche molto corteggiato dalle donne e nella sua lunga carriera ha avuto diverse relazioni. Una di queste con Nereida Gallardo, però, non è andata a buon fine con quest'ultima che ...

Karina Cascella - chi è il fidanzato?/ Un nuovo amore : “Con te guardo il mare per la prima volta!” - Foto : Karina Cascella, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la Fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:45:00 GMT)

UNITE With Tomorrowland per la prima volta in Italia il 28 luglio a Monza INFO : Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi UNITE, saranno svelati nelle prossime settimane. Acquista su Amazon.

Bocce - per la prima volta a Terni il Consiglio federale : Dal continuo aggiornamento dell'immagine attraverso streaming, nuovo sito e ininterrotto uso delle pagine social alla manifestazione in programma per i 120 anni della federazione , battezzata il 3 ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mess (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

Atalanta - Gasperini vuole voltar pagina ma prima “applausi Europei” : L’Atalanta di mister Gasperini deve imperativamente voltare pagina dopo la delusione proveniente dalla gara contro il Borussia Dortmund. Un incontro super da parte dei bergamaschi prima della doccia fredda finale. Adesso però gli atalantini non possono certo abbassare la guardia dato che dovranno affrontare per due volte nel giro di pochi giorni la Juventus di Max Allegri. “La Juve? Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Sono ...

Ospiti C’è Posta per te/ Sabato 24 febbraio : Francesco Totti e Giorgia (per la prima volta) dalla De Filippi : Ospiti C'è Posta per te, le anticipazioni del 24 febbraio: da Maria De Filippi torna Francesco Totti e per la prima volta arriva anche la cantante Giorgia, tutte le novità di domani.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:47:00 GMT)