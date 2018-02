Elezioni | il lato B di Luigi Di Maio Costa ministro dell' Ambiente con il M5S

Elezioni : Renzi - Pd in crisi? Teatro affollato : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Meno male che il Pd è in crisi, altrimenti ci voleva il palazzetto dello Sport...". Lo ha detto Matteo Renzi salendo sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo dove incontra gli elettori, davanti a un Teatro molto affollato.

Elezioni : Renzi - Pd in crisi? Teatro affollato : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – “Meno male che il Pd è in crisi, altrimenti ci voleva il palazzetto dello Sport…”. Lo ha detto Matteo Renzi salendo sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo dove incontra gli elettori, davanti a un Teatro molto affollato. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd in crisi? Teatro affollato sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - militante Potere al popolo accoltellato stanotte : Roma, 21 feb. , askanews, Un attivista della formazione di estrema sinistra 'Potere al popolo' è stato accoltellato mentre affiggeva manifesti per le Elezioni ed un altro è stato colpito alla testa. ...

Elezioni - Renzi : “Di Maio ha dato dell’assassino a De Luca jr. Spero sia querelato. Vedrò udienza con popcorn in tribunale” : “L’inchiesta di Fanpage e il coinvolgimento di Roberto De Luca? La cosa in sé è molto strana. De Luca ha detto che verrà fuori che non c’entra niente. Di Maio, che è in difficoltà con gli scontrini e per Rimborsopoli, è saltato addosso a De Luca e gli ha dato dell’assassino”. Sono le parole del leader del Pd, Matteo Renzi, ospite di Non E’ L’Arena, su La7. E aggiunge: “Roberto De Luca si è dimesso da assessore di Salerno. Io non gli ho ...

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...

Elezioni : D’Incà (M5S) - Brunetta ha rivelato che Fi e Lega diventeranno un unico partito : Venezia, 9 feb. (AdnKronos) – ‘Finalmente sappiamo la verità sul dopo voto – dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle – Forza Italia e la Lega diventeranno un unico partito, come ha appunto sottolineato Renato Brunetta in queste ultime ore. Rimango sconcertato del fatto che ancora una volta i cittadini veneti penseranno di votare un partito per poi trovarsi al governo un nuovo partito politico, costruito dalle ceneri ...

Elezioni : D’Incà (M5S) - Brunetta ha rivelato che Fi e Lega diventeranno un unico partito (2) : (AdnKronos) – ‘Abbiamo portato e stiamo portando nelle istituzioni cittadini con competenza e capacità ‘ conclude D’Incà ‘ che possano rappresentare la voce dei veneti in Parlamento. All’interno della Commissione permanente di vigilanza sulle banche vogliamo che siano presenti nomi forti e importanti di associazioni che da sempre combattono le truffe e le ingiustizie del sistema bancario. In particolare mi ...

Elezioni - fonte Reuters : “Di Maio disponibile a governo con Pd - Fi e Lega”. Lui : “Falso - mai parlato di inciuci” : Luigi Di Maio “ha detto che, se le Elezioni porteranno ad uno stallo politico, prevede una maggioranza di governo a quattro costituita da M5s, Pd, Forza Italia e Lega”. Secondo una fonte anonima citata dall’agenzia Reuters, il leader del Movimento 5 stelle avrebbe parlato della disponibilità del suo partito alle larghe intese di fronte agli investitori internazionali incontrati mercoledì a Londra. “Quanto riportato non ...

Elezioni - De Girolamo : “Mio nome cancellato da liste Campania. Carfagna prenda le distanze - altrimenti è complice” : Candidata alla Camera come capolista (blindata) nel collegio Benevento-Avellino, la deputata uscente di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, si è ritrovata seconda a Benevento e assente negli altri collegi. Lo denuncia la stessa parlamentare durante la trasmissione L’Aria che Tira (La7): una “manina” avrebbe cancellato il suo nome, precedentemente inserito al numero 1 del listino sannita. “È una storia strana” – ...

Elezioni : Crocetta - Pd 'lato B' di Berlusconi : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Il Pd è ormai diventato il 'lato B' di Berlusconi". Così, Rosario Crocetta, incontrando i giornalisti a Palermo. "Ci troviamo di fronte a un Pd che doveva lanciarsi per una votazione maggioritaria e invece parteciperà a una impresa minoritaria, diventando una macchiol

Elezioni 2018 - sondaggio shock per il PD : sarebbe crollato al 18% : Il sito di informazione affaritaliani.it, solitamente ben informato circa i rumours di palazzo, ha lanciato una vera e propria bomba che fa tremare i muri del palazzo di Largo del Nazareno dove si trova la sede nazionale del PD. Pare infatti che il partito guidato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sia accreditato da un sondaggio riservato che circola tra gli addetti ai lavori di percentuali nettamente inferiori a quelle dichiarate ...

Elezioni - in Sardegna sono accusati di peculato ma il Pd vuole candidarli : Il prossimo 13 febbraio dovranno comparire davanti al giudice per le indagini preliminari di Cagliari. Il motivo? sono accusati di peculato aggravato per l’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi nel consiglio regionale sardo. Il Pd, però, è pronto a candidarli – o ricandidarli – alle politiche del 4 marzo prossimo. E in due collegi considerati sicuri. In casa dem, dunque, rischia di scoppiare un nuovo caso Barracciu, l’ex ...