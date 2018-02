Netflix | «Mute» | l’occasione sprecata di Duncan Jones

vanityfair

(Di sabato 24 febbraio 2018) Leo è muto, amish e si guadagna da vivere facendo il barista. Lavora in un locale notturno, in una Berlino futuristica che ricorda molto Blade Runner. Cammina fra mega schermi e macchine volanti con i suoi completi sdruciti e fatti a mano. Non possiede un cellulare, solo un taccuino, che usa per comunicare. Non parla perché ha avuto un incidente da bambino, ma i suoi genitori si sono rifiutati di operarlo: Dio l’avrebbe guarito. LEGGI ANCHEJoel Kinnaman: «Ero un adolscente insicuro» L’unica a cui Leo tiene davvero è la sua fidanzata Naadirah, cameriera dai capelli blu che lavora nel suo stesso bar. Una sera la ragazza gli confessa di avere un segreto e poi sparisce nel nulla, senza dare spiegazioni. Comincia così, il nuovo film di, il figlio di David Bowie, disponibile su. LEGGI ANCHEElectric Dreams, la serie Amazon per gli orfani di Black ...