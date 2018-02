Il patto di Coldiretti con i candidati veronesi

Elezioni - Berlusconi sigla il “patto del Parmigiano” con Coldiretti per la difesa del Made in Italy : Silvio Berlusconi sigla il Patto del Parmigiano per la difesa del Made in Italy dopo aver annunciato di aver preso il manifesto politico della Coldiretti con i 5 punti per i primi cento giorni di governo e di averlo inserito integralmente nel programma del centro destra. Nell’ambito degli incontri con i rappresentanti politici nazionali dei diversi schieramenti in vista delle prossime Elezioni, al fianco del Presidente di Coldiretti ...