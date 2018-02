Juventus | Dybala e Douglas Costa scatenati | che numeri a basket con i Globetrotters

Juventus : De Sciglio si ferma - Dybala rinasce. Gol di tacco in allenamento : Si ferma Higuain, ritorna Dybala. Rientra Matuidi, si blocca De Sciglio. È un gioco piuttosto snervante quello di Massimiliano Allegri nell'ultimo periodo di stagione, un continuo perdere e ritrovare ...

Serie A - Juventus : il ritorno di Dybala : L’argentino sembra essersi lasciato alle spalle i guai fisici: “Che bello tornare”. Riecco il n. 10. Nota positiva dall’infermeria dei bianconeri: nonostante i molteplici infortuni abbiano privato il gruppo di Allegri di alcuni tra i giocatori chiave, finalmente la Juventus può dire di aver ritrovato Paulo Dybala: stando alle parole del Corriere dello Sport, per l’argentino, infortunatosi ad inizio 2018 ...

Juventus - è tornato il vero Dybala. Gli straordinari sono serviti : ora - a tutta Joya : TORINO - Il pallone che Paulo Dybala è finalmente tornato ad accarezzare domenica nel derby della Mole è un mappamondo su cui si intrecciano le sue rotte. Quella sull'asse Cagliari-Torino, 661 ...

Juventus - divertimento al Max. Dove metto Dybala? : TORINO - Le situazioni d'emergenza come quella del derby, quando si è ritrovato senza attaccanti dopo un quarto d'ora e ha dovuto piazzare Douglas Costa falso centravanti, lo 'divertono molto', ...

Torino-Juventus 0-1 Derby deciso da Alex Sandro. Infortunio per Higuain - si rivede Dybala. Gol e highlights : Torino-Juventus 0-1 33' Alex Sandro Tabellino Torino , 4-1-4-1, : Sirigu; De Silvestri , 80' Edera, , N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon; Falque, Baselli , 55' Niang, , Obi , 72' Acquah, , Ansaldi; ...

Juventus - ALLEGRI/ “Dybala può giocare mezzora - il terzo centrocampista..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:44:00 GMT)

Probabili formazioni Torino Juventus/ Dybala pronto a uno spezzone? Diretta tv e ultime novità live : Probabili formazioni Torino-Juventus: Diretta tv, orario e le ultime novità sull'11 in campo per il Derby della Mole. Tanti i dubbi in casa di Massimiliano Alegri.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Alex Sandro : 'Mercato? Penso solo alla Juventus. Importante ritrovare Dybala' : In esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha parlato del match che attende la squadra di Massimiliano Allegri: "Il Torino ci presserà molto - ha detto - È una squadra forte fisicamente, con ...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Bentancur roccia Juventus : «Higuain incredibile. Dybala? La nostra scintilla» : Ne parla ai microfoni di Sky Sport : ' Anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico, l'aria che si respira è del grande classico. Loro sono complicati da affrontare, per questo ...

Juventus news - Dybala recuperato. In panchina con il Torino : La Joya ha ripreso ad allenarsi con i compagni: la sua convocazione per il derby della Mole è pressoché scontata. Diverso il discorso per Matuidi, per il quale servirà più pazienza

Esclusiva Bentancur : 'Higuain non si abbatte per un rigore. Dybala dà tanto alla Juventus' : Quello è il clasico più bello del mondo, una partita pazzesca. Ma ho avuto la fortuna anche di giocare in Italia l'ultimo derby, sono entrato a 20' minuti dalla fine ed è stato bello, anche se ...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain - col ritorno di Dybala segnerà ancora di più? : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:52:00 GMT)