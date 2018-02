Schiaffo e scuse da Bruxelles

huffingtonpost

(Di giovedì 22 febbraio 2018) A dieci giorni dal voto, il dibattito politico registra il punto di caduta più basso nei rapporti tra Roma e. Proprio mentre Paolo Gentiloni si appresta a partire per la capitale belga per la riunione informale di domani tra i 27 leader Ue, Jean Claude Juncker si lascia sfuggire un allarme che suona paurosamente definitivo sulle elezioni italiane. "Prepariamoci a un governo non operativo", dice il presidente della Commissione Ue. E' un colpo basso per Gentiloni, che si prepara a dare il meglio di sé da Palazzo Chigi anche dopo il voto se gli toccherà gestire gli affari correnti. Ed è un colpo per le borse: Milano chiude al ribasso, risale lo spread. Il danno è grave, tanto che Juncker attiva i suoi canali diplomatici per scusarsi con Palazzo Chigi, fanno sapere fonti di governo. E a sera diffonde una nota che non cancella le parole precedenti ...