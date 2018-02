Leicester | multa da 3 milioni per aver violato il Fair Play Finanziario inglese

Mahrez / Rottura col Leicester : multa da 230 mila euro! Un amico : Guardiola era un sogno : Mahrez , Rottura col Leicester : il giocatore salta l’allenamento dopo la mancata cessione. L’esterno d’attacco della nazionale algerina non si è presentato alla seduta di allenamento(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:33:00 GMT)

Leicester : Mahrez diserta l’allenamento. In arrivo una multa record : Il giocatore algerino non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a causa del mancato trasferimento al Manchester City. Il Leicester è pronto a infliggere una multa salata (circa 230 mila euro) a Riyad Mahrez. Oggi il giocatore algerino ha disertato l’allenamento a causa dal mancato trasferimento al Manchester City. Mahrez era ancora una volta vicino alla cessione nonostante abbia siglato un contratto con scadenza nel 2020, ma ...