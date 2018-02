Fall Creators Update | raggiunto l’85% di adozione su Windows 10

Windows 10 : disponibile al download la build 16299.214 per Fall Creators Update : Microsoft ha rilasciato da pochissimi minuti il secondo e ultimo aggiornamento cumulativo di gennaio per Windows 10 portando la numerazione della versione alla 16299.214. Ovviamente non troviamo alcune novità ma soltanto dei fix di bug e piccoli miglioramenti sulla sicurezza. Changelog Addresses a compatibility issue where colors are distorted when the system is connected to displays that support wide color gamut. Addresses a condition where a ...

Windows 10 Fall Creators Update installato sul 75% dei PC : L’aggiornamento Fall Creators Update di Windows 10 continua a racimolare utenti, forse anche grazie alle sue interessantissime funzionalità come il Fluent Design, Story Remix e MyPeople. Adesso, stando all’ultimo rapporto registrato e pubblicato da AdDuplex, questo è installato sul 75% circa dei PC totali con a bordo Windows 10, che è una quantità in linea con le aspettative se non leggermente superiore. Parte di questa crescita ...

Windows 10 Fall Creators Update - la prima fase di distribuzione giunge al termine : Rilasciato lo scorso 17 Ottobre dove per l’occasione Microsoft ha svelato anche la seconda edizione di Surface Book 2, la major release di Windows 10 codificata come Fall Creators Update (1709) ha raggiunto la fase conclusiva della distribuzione e per Microsoft ora risulta essere pienamente disponibile e installabile su ogni dispositovo presente al mondo compatibile con Windows 10. In pratica si è quindi conclusa la prima fase di distribuzione ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.192 : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tabet con a bordo Windows 10 nella variante Fall Creators Update. La build, numerata 16299.192, non introduce novità ma soltanto alcune correzioni di bug e piccoli miglioramenti: Addresses issue where event logs stop receiving events when a maximum file size policy is applied to the channel. Addresses issue where printing an Office Online document in Microsoft ...

Microsoft Edge resta con Fall Creators Update il browser con minori consumi energetici : Dopo i test effettuati su Windows 10 Anniversary Update e Creators Update, Microsoft vuole riconfermare, con Fall Creators Update, il proprio browser come migliore in termini di consumi energetici. Che Microsoft Edge avesse dei consumi molto bassi già lo si sapeva, forse anche perché è sviluppato con le nuove api, ma il big di Redmond con un video sul canale YouTube ufficiale di Windows ha voluto dimostrare effettivamente la veridicità di tale ...