Beatrice Lorenzin | ' Un' alleanza col Pd non sarebbe uno scandalo'

Elezioni - Beatrice Lorenzin : 'Mai governo con Silvio Berlusconi' : Lorenzin, sostiene un'economia sociale di mercato, attenta ad anziani e famiglie. Propone un 'welfare nuovo' che aiuti la mole crescente di persone avanti con l'eta' e contemporaneamente famiglie con ...

Beatrice Lorenzin : nessuna proroga vaccini - multe dopo 10 marzo : Vaccinazione a scuola dell'obbligo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, annuncia: niente proroga, dopo il 10 marzo scatteranno le sanzioni.

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice Lorenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

"M5S e Lega cavalcano fanatismo e minacce dei no-vax". Intervista alla ministra Beatrice Lorenzin : "Virginia Raggi, Luigi Di Maio, Roberta Lombardi, Matteo Salvini... hanno tutti delle responsabilità enormi nel cavalcare e alimentare le posizioni antiscientifiche dei no-vax a fini elettorali". La ministra della Salute Beatrice Lorenzin è ormai abituata agli attacchi e alle minacce degli antivaccinisti. "Gli ultimi mesi sono stati un crescendo: ho ricevuto minacce di tutti i tipi con una violenza che solo il fanatismo può ...

Vaccini - Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin/ “Bambini non vaccinati restano a scuola”. Pd : “Pericolosa” : Vaccini, Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin: “Bambini non vaccinati restano a scuola”. PD: “Pericolosa”. Le ultime notizie sul testo approvato dall'Assemblea Capitolina(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:52:00 GMT)

Beatrice Lorenzin : 'Lega e Movimento 5 stelle amoreggiano da tempo - sarebbe una sciagura' : ' Lega e Movimento 5 stelle amoreggiano da tempo, rappresenterebbero una sciagura per il Paese. L'importante per l'Italia è che estremisti incapaci non vadano al governo'. Beatrice Lorenzin, ospite a ...

Beatrice Lorenzin a Radio Cusano : “Burioni? Dispiace non si candidi - avremmo avuto tante battaglie da fare insieme” : Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute e leader della Lista civica popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Il virologo Roberto Burioni non si candida. “Rispetto la sua decisione, ma mi Dispiace perché mi sarebbe piaciuto averlo in Parlamento per fare le battaglie che, ahimè, ...

Walter Ricciardi : 'Beatrice Lorenzin - il buon esempio nel rapporto tra istituzioni e mondo della ricerca' : Il punto è che nelle ultime settimane 'abbiamo sentito i politici dibattere sui temi della scienza. Libertà di cura, vaccini, futuro del sistema sanitario nazionale, in un equilibrio difficilissimo ...

Beatrice Lorenzin : 'Io candidata in Lazio? Non posso escluderlo' : ' Nicola Zingaretti aveva annunciato pubblicamente che la sua coalizione andava da Pietro Grasso a Lorenzin. Poi Leu ha messo un veto chiedendo discontinuità con il governo Gentiloni e il presidente ...

Beatrice Lorenzin : "Senza soluzione con Zingaretti - in Lazio corriamo da soli. Ma niente problemi a livello nazionale col Pd" : "Non c'è niente di deciso ma in queste ore stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi per poter mettere un campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio soprattutto sulla sanità nel Lazio". Lo dice Beatrice Lorenzin di Civica Popolare rispondendo, a margine di Porta a Porta, a chi le chiede se intenda candidarsi a governatore nel Lazio."Spero che si trovi una soluzione con Zingaretti altrimenti nel Lazio andremo ...

Beatrice Lorenzin : 'Un vaccino contro le balle elettorali' : Questi sono temi seri di cui deve occuparsi la scienza". Come vede quindi la campagna elettorale? "La nostra si baserà su proposte sostenibili non su promesse stile Cetto la qualunque. Così ai miei ...

Beatrice Lorenzin : "Asili nido gratis per tutti" : "È una proposta mantenibile". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, ha definito in un colloquio con Il Foglio la proposta - rilanciata dallo...

Elezioni - Beatrice Lorenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

Beatrice Lorenzin spiega il simbolo della sua "Civica popolare" : "È un fiore petaloso nato dall'immaginazione di un bambino" : Il simbolo della nostra lista "è un fiore petaloso nato dall'immaginazione di un bambino, figlio di una mia amica...". Con queste parole Beatrice Lorenzin spiega il significato del simbolo del suo movimento, Civica popolare, presentato oggi al tempio di Adriano. "Ognuno quindi può interpretarlo in base alla sua immaginazione, ci sono i colori del sole, si può leggere in tanti modi e ho detto che per me potrebbe essere una ...