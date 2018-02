Ricerca | Roche premia 8 scienziati italiani under 40 | 7 sono donne

De Cicco - Roche - : "La Ricerca in Italia è al femminile" : Una 'valanga rosa' travolge i premi Roche per la ricerca, riconoscimento dedicato dal colosso basilese ai talenti under 40 della scienza tricolore. Sette premiati su 8 nell'edizione 2017 sono donne. Un segno, per il presidente e Ad di Roche Spa, Maurizio de Cicco, che la ricerca in Italia è al femminile.