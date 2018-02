: Perù, Fujimori sarà processato per uccisioni di massa #perù - MediasetTgcom24 : Perù, Fujimori sarà processato per uccisioni di massa #perù - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Perù, Fujimori sarà processato per uccisioni di massa #perù -

Alberto, l'ex autocrate delal quale il presidente in carica, Pablo Kuczynsky (Pkk),ha concesso l'indulto lo scorso dicembre, sarà processato per uccisioni massa. Un tribunale ne ha ordinato il rinvio a giudizio con altre 22 persone per aver ucciso 6 agricoltori nella città di Patvilca nel 1992. Per i giudici, il recente atto di clemenza, non lo tutela rispetto alle uccisioni di massa., 79 anni, ha scontato solo 12 dei 25 anni di pena inflitti per violazione dei diritti umani.(Di martedì 20 febbraio 2018)