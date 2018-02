La Stramilano 2018 sta arrivando | iniziate a correre

vanityfair

(Di martedì 20 febbraio 2018) La capitale meneghina sarà la capitale del running con la stracittadina più famosa d’Italia, arrivata alla 47° edizione. «Ormai lanon è più solo una corsa, è un’esemplificazione di ciò che vuole essere Milano: una città aperta, solidale, che funziona, dove l’ambiente e lo sport sono centrali» ha dichiarato in merito Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Le tre gare in programma,10 Km, Stramilanina 5 Km eHalf Marathon, animeranno le strade meneghine in un clima di festa ed entusiasmo. La prima a partire sarà la Stramilanina, dove i mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km. Nella Half Marathon migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km. Gran finale, come sempre, all’Arena Civica di Milano. LEGGI ...