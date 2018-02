INCHIESTA RIFIUTI NAPOLI Vincenzo De Luca querela Di Maio | video Fanpage con scambio

Napoli - terza puntata dell’INCHIESTA rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Napoli - INCHIESTA rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...

Vincenzo De Luca vs Grasso - INCHIESTA rifiuti/ Ultime notizie - Fanpage : “nel terzo video consegna mazzette” : Vincenzo De Luca vs Di Maio e Grasso, inchiest rifiuti a Napoli: Ultime notizie, Fanpage anticipa il terzo video "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:32:00 GMT)

INCHIESTA sui rifiuti - Vincenzo De Luca contro tutti : 'Pietro Grasso si vergogni' VIDEO : Non si placa lo scontro politico sui VIDEO di Fanpage e sull'Inchiesta in cui e' indagato uno dei figli del presidente della Regione: nella cronaca di oggi anche due flash mob dei Cinquestelle per ...

INCHIESTA RIFIUTI - De Luca risponde al M5S : «Assassino? Lo è chi blocca i vaccini» : «I Cinque Stelle ci hanno chiamato assassini. Ma gli assassini veri sono quelli che bloccano le vaccinazioni». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Caserta per un...

L’INCHIESTA sui rifiuti - De Luca attacca : Il governatore della Campania: «Finto moralismo da quattro soldi». E pubblica un video su Facebook in cui dà la sua versione dei fatti in merito al servizio giornalistico di Fanpage.it, che vede protagonista il figlio Roberto

INCHIESTA RIFIUTI Napoli - De Luca : 'Vergognoso pseudogiornalismo' : Grasso: "Non rispondo a provocazioni" - "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo ...

INCHIESTA RIFIUTI - De Luca : “Le parole di Grasso? Da vergognarsi” : S’intitola «Per una nuova Resistenza» il post con cui Vincenzo De Luca pubblica su Facebook un video riguardo l’Inchiesta che ha coinvolto suo figlio Roberto. «Noi siamo oggetti di aggressione squadristica e camorristica, stiamo vivendo una resistenza in Campania, ci sentiamo partigiani a difesa di valori di libertà e dignità umana» dice il governa...

INCHIESTA RIFIUTI - De Luca contro tutti. "Verso di noi operazione camorristica" : Il governatore della Campania in un video su Facebook replica all'Inchiesta che vede indagato il figlio per corruzione. Attacca Grasso: "Moralismo da quattro soldi, vergogna". E chiede un confronto a ...

De Luca - INCHIESTA RIFIUTI Napoli/ Video - Governatore : “vergogna Fanpage - aggressione camorristica” : Dimissioni Roberto De Luca, inchiesta rifiuti a Napoli: ultime notizie, aggressione giornalista Fanpage al comizio Pd. Il Governatore, "contro di noi azione camorristica e falsa" (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Campania - smaltimento rifiuti : dall'INCHIESTA di Fanpage a quella della magistratura : De Luca jr parla di 'barbarie elettorale' e dice di aver piena fiducia nei giudici. E l'indagine potrebbe non fermarsi qui -

INCHIESTA sui rifiuti in Campania : perché De Luca jr. si è dimesso : Il figlio del governatore della Campagna ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno dopo i video di Fanpage